هل سيطلق ابن سلمان سراح الأمراء المعتقلين؟

العالم - السعودية

وأوضح الحساب، أن زيارة نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان للولايات المتحدة، جاءت "بعد الزيارة التأديبية لرئيس سي آي إيه للمملكة، ولترتيب كيفية خضوع محمد بن سلمان للمطالب الأمريكية دن إراقة ماء وجهه".

وتابع أن "هناك شبه اتفاق أن يقوم ابن سلمان بتنفيذ المطلب الأهم، وهو إيقاف أي تعاون استراتيجي مع الصين، ثم رفع إنتاج النفط، ثم إطلاق سراح شخصيات من آل سعود".

وأضاف أن "ابن سلمان يريد حفظ ماء وجهه بأمرين؛ الأول إيقاف القضايا المرفوعة ضده، وكان الرد أن الأمريكان لا يملكون سلطة على القضاء، لكن بإمكانهم إقناع الجبري سحب دعواه إذا أُطلق سراح أبنائه. الثاني زيارة بايدن للمملكة، حتى يبدو وكأنه هو الذي خضع لمبس".

وتعتقل السلطات السعودية مجموعة من أمراء الصف الأول في العائلة الحاكمة، أبرزهم وزير الداخلية ولي العهد السابق محمد بن نايف، وأمير الرياض السابق تركي بن عبد الله، وأمراء آخرين.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت؛ إن الرئيس جو بايدن قد يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الشهر المقبل، لأول مرة منذ وصوله للبيت الأبيض.



وقالت شبكة "سي إن إن"؛ إن مصادر أمريكية أكدت أن اللقاء قد يعقد الشهر المقبل خلال جولة خارجية يقوم بها بايدن، دون تأكيد ما إن كان الرئيس الأمريكي سيزور الرياض أم لا.