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شاهد.. متحف أساطير الفخار في مدينة قزوين شمال غربي ايران

شاهد.. متحف أساطير الفخار في مدينة قزوين شمال غربي ايران
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

يقع متحف الفخار المعروف باسم متحف شاهنامه للأساطير والأنثروبولوجيا ، في المجمع التاريخي لخانات سعد السلطانة في مدينة قزوين شمال غربي ايران.

العالم- منوعات

إليكم صورا لهذا المتحف:

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شاهد.. متحف أساطير الفخار في مدينة قزوين شمال غربي ايران

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