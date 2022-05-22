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 زلزال في قلب تل أبيب..

السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

إقتحم فلسطيني بسلاحه الرشاش لحانة بأكثر شوارع تل أبيب زحاما هز كيان الإحتلال، حيث سقط قتيلان وأصيب 16 من روادها برصاص المقاوم الفلسطيني بحصيلة ربما غير نهائية.

العالم - باختصار

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