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بالصور.. قبر الشاعر مظفر النواب في وادي السلام بالنجف الاشرف

بالصور.. قبر الشاعر مظفر النواب في وادي السلام بالنجف الاشرف
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

ودع العراقيون الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب، في تشييع رسمي وشعبي مهيب، عكس تاريخه الثوري والنضالي.

العالم - العراق

ووري جثمان الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب، مساء يوم السبت، الثرى في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف الاشرف وسط العراق بناء على وصيته حسبما أعلن وزير الثقافة العراقي حسن ناظم.

وشارك حشد غفير من العراقيين في تشييع جثمان الشاعر الراحل في محافظة النجف الاشرف حيث تمت الصلاة على الجثمان داخل حرم الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) قبل مواراته الثرى في مقبرة دار السلام بالمحافظة بناء على وصيته حسبما أعلن وزير الثقافة العراقي حسن ناظم.

كما وشهدت العاصمة العراقية بغداد مراسم التشييع الرسمي للشاعر مظفر النواب الذي توفي يوم الجمعة في الإمارات العربية المتحدة، حيث وصل جثمان الشاعر النواب إلى مطار بغداد الدولي على متن طائرة رئاسية ونقل إلى مقر اتحاد الأدباء حيث تمت مراسم التشييع بحضور شخصيات حكومية وثقافية وشعبية.

وتوفي الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب في أحد مشافي الإمارات عن عمر ناهز 88 عاماً اثر مرض عضال.

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شاهد: وصول جثمان الشاعر مظفر النواب الى النجف الاشرف لمواراته الثرى

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