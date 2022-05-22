عملية سيف القدس توحد المقاومة الفلسطينية

العالم - مراسلون

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية:"سنواجه بكل الامكانات، اليوم ليس الامس، وقلنا وأذكر بأن مرحلة مابعد معركة سيف القدس تختلف كلياً عما قبلها".

واكدت قيادة المقاومة على اهمية وحدة كافة الساحات في المواجهة القادمة.

وقال أمين عام حركة الجهاد الاسلامي، زياد النخالة:"يجب الدفع باتجاه تعزيز محور القدس، ان وحدة الساحات القتالية أصبحت ضرورة ويجب ان لانسمح للعدو بالاستفراد بمنطقة دون غيرها".

وللمرة الأولى تشارك غرفة العمليات المشتركة في فعالية جماهيرية حيث جددت وعدها للقدس بسيف اخر اذا ما نفذ الاحتلال مسيرة الأعلام.

وقال متحدث لغرفة العمليات المشتركة:"نؤكد ان شعبنا لن يسمح بالمطلق لكسب قواعد الاشتباك والعودة الی واقع الاستفزازات التي قلنا كلمتنا فيه بكل قوة".

الحضور أكدوا على ان معركة سيف القدس فرضت استراتيجية جديدة لايمكن التراجع عنها ودعوا الى استعادة مشهد الوحدة الفلسطينية الذي تجلى في تلك المعركة.

وقال القيادي في الجهاد الاسلامي خالد البطش لقناة العالم:"أهم نتيجة معركة سيف القدس أنها معركة تحول استراتيجي أكدت علی وحدة الساحات ووحدة المقاومة وان المعركة لم تعد معركة ذات ابعاد انسانية أو مطلبية بل هي معركة وطنية بامتياز".

وقال القيادي في حركة حماس، مشير المصري لقناة العالم:"مازالت آثار هذه المعركة تقول للعدو الصهيوني ان معركة سيف القدس ما هي الا نزهة امام ما اعدته المقاومة وما اعده شعبنا في المعارك القادمة".

وقال نائب عام شؤون العشائر بوزارة الداخلية ومختار مدينة غزة علاء الدين العكلوك لقناة العالم:"التعدي علی القدس هو مؤشر خطير ليس فقط علی العدو الصهيوني فقط بل علی العالم بأسره، لانه ستشتعل ناراً لها أول وليس لها اخر".

مشهد سيف القدس الذي لازال عالقاً في أذهان جيش الاحتلال، يطفئ الشمعة الاولی لميلاده لكنه ميلاد أسس مرحلة جديدة من المواجهة قد تقرب يوم التحرير.

سيف القدس وحد القدس والوطن عندما حلق من غزة ولمع في سماء القدس وهي ذاتها الرسالة التي لازالت تؤكد قوی المقاومة ومن خلفها الجماهير بأن خروج السيف من غمده ما هو الا رهن اشارة من قبة المسجد الاقصی.