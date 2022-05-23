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رئيسي يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان

رئيسي يبدأ زيارة رسمية الى سلطنة عمان
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

غادر رئيس الجمهورية الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي العاصمة طهران متجها الى سلطنة عمان.

العالم - ايران

وفي التصريحات التي أدلى بها في مطار العاصمة طهران أعرب رئيسي عن أمله أن تثمر زيارته لمسقط وأن تصب في مصلحة الشعبين.

وقال رئيسي: سنبحث القضايا الاقليمية والابرز هو ان العلاقات الثنائية بامكانها ان تمهد لاستتباب الامن والاستقرار في المنطقة، وخلال الزيارة سنقوم بابرام الاتفاقيات بين البلدين وان الزيارة تاتي في اطار تنمية العلاقات مع دول الجوار.

وأضاف : العلاقات التجارية بين البلدين بامكانها ان تتوسع في مجالات الطاقة والنفط والسياحة والسياحة الطبية، وزيارتي الى سلطنة عمان تاتي بدعوة رسمية من قبل السيد هيثم بن طارق سلطان عمان.

وفيما يتعلق بالشهيد المدافع عن الحرم حسين صيادي خانداني الذي أغتيل مساء أمس في طهران قال رئيسي: الثار لدم الشهيد سيكون في المتناول بالتاكيد، وأضاف: انعى الشهيد خدائي الذي اغتيل على يد الارهابيين ونتابع تفاصيل هذه الجريمة.

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