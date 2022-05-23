قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا كبيرا من الفلسطينيين في مناطق عدة بالضفة المحتلة، بعد أن داهمت منازل ذويهم، عرف منهم:-

الشاب حمزة هاني من بلدة رمانة غرب جنين.

الشاب ايهاب خالد عبد الخليل صباح من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الشاب احمد قاسم كعبيه من بلدة الزبابدة جنوب جنين

ضياء ابو عرب وكمال ابو عرب بالقرب من سهل بلاطه شرق نابلس

الشاب عبد الله اللولو من بلدة بيرزيت شمال رام الله

الشاب ايهاب خالد عبد الخليل صباح من بلدة تقوع شرق بيت لحم

الشاب محمد جمال الخواجا من نعلين غرب رام الله

الشاب قصي عبده من بلدة كفر نعمة غرب رام الله

هذا، وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بشكل يومي، اقتحامها لمدن الضفة والقدس المحتلتين، ومداهمة منازل المواطنين واعتقال الشبان بذرائع واهية، تهدف إلى التنغيص على حياتهم، وتهجيرهم من ممتلكاتهم والسيطرة عليها.