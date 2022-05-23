بلجيكا تفرض الحجر الصحي لمصابي جدري القردة

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان "14 دولة أكدت حتى الآن تفشي المرض، فيما حذر الأطباء من الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس جدري القردة ب‍المملكة المتحدة".

ووفقا للصحيفة البريطانية فقد "أصبحت بلجيكا أول دولة تطبق الحجر الصحي الإجباري ضد فيروس جدري القردة".

وأوضحت أن "السلطات الصحية البلجيكية قالت إن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون إلى عزل أنفسهم لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد تسجيل 3 إصابات".

وبدأت الإصابات في الظهور يوم الجمعة بعد عرض مهرجان في مدينة أنتويرب الساحلية.