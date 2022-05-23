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ضبط مقر لتهريب النفط واعتقال ستة أشخاص في الأنبار العراقية

ضبط مقر لتهريب النفط واعتقال ستة أشخاص في الأنبار العراقية
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية شرطة الطاقة العراقية عن ضبط مقر غير شرعي لتهريب النفط ومشتقاته في محافظة الأنبار، مؤكدة اعتقال ستة متهمين في العملية.

العالم-العراق

وقالت المديرية في بيان لها، الأحد، إنه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، وبواجب مشترك بين الفوج السابع ومركز شرطة نفط الأنبار ومفرزة أمن الأفراد، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت القوة من ضبط وكر يستخدم في تهريب النفط ومشتقاته والمتاجرة غير المشروعة في محافظة الأنبار".

وأضافت أن "العملية أسفرت من إلقاء القبض على ستة متهمين وضبط 12 صهريجا 6 منها محمل بمنتوج نفطي إضافة إلى خرانات كبيرة ومواد أخرى تستخدم في المتاجرة".

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