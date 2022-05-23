السعودية توقف استيراد منتج غذائي اميركي لهذا السبب..

العالم - السعودية

وأعلنت عن ذلك هيئة الغذاء والدواء السعودية، أمس الأحد، ردا على سؤال حول موقف المملكة من استيراد زبدة الفول السوداني "جيف" (JIF)، بعدما أصدرت شركته المنتجة قرارا بسحب عدد من منتجاته التي تباع في أمريكا، بسبب تلوث السالمونيلا.



وقالت هيئة الغذاء والدواء السعودية في ردها أنها "اتخذت الإجراءات اللازمة لإيقاف عملية استيراد المنتج، وتعمل حاليا على التحقق من عدم تواجده في الأسواق المحلية".

ويحقق مسؤولو الصحة في أمريكا بالوقت الحالي، في تفشي بكتيريا السالمونيلا في العديد من الولايات، والتي تم ربطها ببعض منتجات زبدة الفول السوداني "جيف"، المصنوعة في منشأة شركة "جي إم سماكر" في ليكسينغتون، بولاية كنتاكي.

وفي غضون ذلك، سحبت الشركة طواعية عددا من أصناف "جيف" التي يعتقد أنها متورطة في الإصابات، ونبهت الجمهور أنه يجب عدم استهلاك زبدة الفول السوداني من ماركة "جيف" التي تحتوي على أرقام الكود من 1274425 إلى 2140425، وكذلك الأرقام السبعة الأولى التي تنتهي بـ425.

كما أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان لها بغسل وتعقيم الأسطح التي قد تكون لامست زبدة الفول السوداني.

و تم الإبلاغ عن إجمالي 14 مرضا نتيجة تناول زبدة الفول السوداني "جيف"، بما في ذلك مرض واحد في ولاية ماساتشوستس.

وتشمل أعراض السالمونيلا الإسهال والحمى وتشنجات المعدة، يمكن أن يكون كبار السن والأطفال الصغار، والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.