دولة القانون في العراق يتحدث عن "أسبوع التوافق الوطني"

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وأوضح النائب عن كتلة دولة القانون النيابية المنضوية في الإطار التنسيقي، جواد البولاني في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ "الإطار والكتلة الصدرية والمستقلين طرحوا مبادرات وكانت قريبة من بعضها البعض، وبالإمكان أن تؤول الحالة إلى حوار وطني ينتج عنها أسبوع التوافق الوطني لإنتاج خطة سياسية واجتياز مرحلة الانسداد"، داعياً "الكتل السياسية عموماً وأصحاب القرار المؤثرين في المشهد السياسي إلى التقارب في ما بينهم لوجود مشتركات تجمع أبناء الوطن الواحد".

وأضاف أنَّ "الجمود السياسي ليس غريباً على العملية السياسية في العراق، فبعد كل انتخابات تحدث مشكلة جديدة، ورغم أنَّ الانتخابات استحقاق وطني لعموم العراقيين؛ إلا أنَّ نسبة المشاركة الضعيفة فيها تعد مؤشراً خطيراً، وإن لم تنجح القوى السياسية في تخطي هذه المرحلة سيدخل البلد في وضع صعب"، مستدركاً: "ولكن ما زال هناك أمل بالقيادات السياسية بأن تتجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، والتنازلات المتقابلة من قبل الكتل السياسية لبعضها شيء محمود لصالح الشعب العراقي".

وفي وقت سابق، قال رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، إن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع "التضحية" من أجل إنهاء الانسداد السياسي، وذلك خلال لقائه الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني العراقي صلاح الدين محمد بهاء الدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح في بيان، أن "العامري قال بعد استقباله الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني العراقي صلاح الدين محمد بهاء الدين والوفد المرافق له، إن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التضحية من أجل إنهاء الإنسداد السياسي".

وأضاف العامري، "أملي كبير بأن نصل إلى اتفاق من أجل حل الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن من أجل معالجة المشاكل الكثيرة التي يعاني منها كل أبناء الشعب العراقي من الفاو إلى زاخو".