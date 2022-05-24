هذا ما قاله شويغو حول إعطاء المدنيين فرصة الخروج من المدن الأوكرانية

العالم - روسيا

وقل شويغو خلال جلسة مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "من أجل خروج السكان من المناطق المحاصرة، يتم إعلان وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية. هذا بالطبع من شأنه إبطاء وتيرة الهجوم، وهذا يحدث بصورة متعمدة من أجل تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين".

وأضاف: "مستمرون في العملية العسكرية الخاصة حتى إنجاز كل مهامها على الرغم من المساعدة الغربية واسعة النطاق لنظام كييف والضغط على روسيا بالعقوبات".

كما أكد شويغو أن الغرب نظّم توريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا بشكل عاجل مخافة هزيمة القوات الأوكرانية.