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العفو الدولية: الإعدامات تضاعفت بالسعودية

العفو الدولية: الإعدامات تضاعفت بالسعودية
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

حذّرت منظمة العفو الدولية من ارتفاع مثير للقلق في عمليات الإعدام حول العالم، تزامنا مع تخفيف قيود مكافحة كورونا عام 2021، بينما تضاعف العدد في السعودية.

العالم- السعودية

وذكرت المنظمة الحقوقية في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام، الذي نشرته الثلاثاء، أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة العام الماضي – بزيادة نسبتها 20 في المئة عن العدد الإجمالي المسجل لعام 2020.

وارتفع عدد عمليات الإعدام في السعودية بأكثر من الضعف منذ العام 2020، بحسب المنظمة.

ولم يشمل تقرير المنظمة إعدام المملكة في شهر آذار/ مارس الماضي لـ81 شخصا أدينوا بجرائم مختلفة مرتبطة "بالإرهاب"، في يوم واحد، وهو عدد يتجاوز إجمالي حالات الإعدام في العام السابق التي شملت 69 شخصا.

وحُكم على حوالي 90 شخصا بالإعدام بموجب الأحكام العرفية في بورما.

وقالت المنظمة: "إن عام 2021 شهد ارتفاعا مثيرا للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام، حيث عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء كورونا".

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