أوغلو: لدينا خلافات في وجهات النظر مع "إسرائيل"

العالم - تركيا

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات نقلتها قناة "TRT"، إنه "سيذهب إلى المسجد الأقصى وسيلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

وبشأن العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، كشف وزير الخارجية التركي بوجود خلافات في وجهات النظر مع هذا الكيان، قائلا في الوقت نفسه أن "الجانبين وجدا فائدة من الحوار، وسيتم التحدث في مسألة تعيين السفراء.

يذكر أن العلاقات بين تركيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي شهدت تحسنا ملحوظا بعد زيارة إسحاق هرتزوغ رئيس هذا الكيان الغاصب إلى أنقرة في شهر آذار/مارس الماضي، وذلك بعد قطيعة دامت أكثر من عقد كامل.