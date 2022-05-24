الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢
٠١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أوغلو: لدينا خلافات في وجهات النظر مع "إسرائيل"

أوغلو: لدينا خلافات في وجهات النظر مع
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

استهل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، زيارته لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية بلقاء نظيره الفلسطيني رياض المالكي في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية.

العالم - تركيا

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات نقلتها قناة "TRT"، إنه "سيذهب إلى المسجد الأقصى وسيلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

وبشأن العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، كشف وزير الخارجية التركي بوجود خلافات في وجهات النظر مع هذا الكيان، قائلا في الوقت نفسه أن "الجانبين وجدا فائدة من الحوار، وسيتم التحدث في مسألة تعيين السفراء.

يذكر أن العلاقات بين تركيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي شهدت تحسنا ملحوظا بعد زيارة إسحاق هرتزوغ رئيس هذا الكيان الغاصب إلى أنقرة في شهر آذار/مارس الماضي، وذلك بعد قطيعة دامت أكثر من عقد كامل.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية التركي يصل إلى فلسطين المحتلة اليوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غانتس: "مسيرة الأعلام" ستجري يوم الأحد ضمن مسارها الإعتيادي

إيقاف وزير خارجية الصومال عن العمل بسبب انتهاك قرار أممي

"14 فبراير" البحريني يدين اغتيال الشهيد العقيد خدايي في طهران

علماء غزة ينظمون مسيرًا نصرة للمسجد الأقصى المبارك

الرئيس العراقي يدعو لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد

السفير الإيراني الجديد في بغداد يلتقي وزير الكهرباء العراقي