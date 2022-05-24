الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

زيلينسكي يقول إن السلطات الأوكرانية احتاطت لاحتمال مقتله

زيلينسكي يقول إن السلطات الأوكرانية احتاطت لاحتمال مقتله
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن وجود خطة للعمل في حال مقتل رئيس الجمهورية.

العالم - اوروبا

ونقلت وكالة أنباء "إر بي كا" عن زيلينسكي قوله إن السلطات الأوكرانية تملك خطة العمل في حال مقتله أي من كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية.

وقال زيلينسكي في حديثه عبر الفيديو لـ"البيت الأوكراني" في مدينة دافوس السويسرية إن المؤسسة الحاكمة الأوكرانية استعدت لاحتمال كهذا، إذ تم الفصل بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزراء وصلاحيات رئيس البرلمان.

وقد زعم زيلينسكي في 2 مايو/أيار أنه تعرض لعشر محاولات اغتيال .

وما فتئ زيلينسكي ومكتبه ينفيان صحة ما تعلنه مصادر إعلامية من أنه غادر بلده منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس من هجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014.

روابط ذات صلة

الصين تنسحب من منتدى "دافوس" الاقتصادي بعد خطاب زيلينسكي

زيلينسكي يريد لقاء بوتين.. ولكن بشروط

زيلينسكي: ماكرون يحاول 'عبثا' الحوار مع بوتين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ضيف وحوار .. 74 عاما على النكبة.. والفلسطينيون للعودة أقرب

العراق.. استهداف قاعدة فيكتوريا وحراك سياسي لكسر الجمود الحالي

إعتراف سعودي جديد عن جرائم القتل بالتجويع في اليمن

مؤتمر الاحزاب العربية عن عيد المقاومة والتحرير: إنجاز تاريخي وبداية لسلسلة انتصارات

بالفيديو.. مسؤول فلسطيني: العدو لا يفهم سوى لغة القتل ولا يفهم لغة الجوار

حملة أمنية ضد الحزب الشيوعي في السودان