زيلينسكي يقول إن السلطات الأوكرانية احتاطت لاحتمال مقتله

العالم - اوروبا

ونقلت وكالة أنباء "إر بي كا" عن زيلينسكي قوله إن السلطات الأوكرانية تملك خطة العمل في حال مقتله أي من كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية.

وقال زيلينسكي في حديثه عبر الفيديو لـ"البيت الأوكراني" في مدينة دافوس السويسرية إن المؤسسة الحاكمة الأوكرانية استعدت لاحتمال كهذا، إذ تم الفصل بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزراء وصلاحيات رئيس البرلمان.

وقد زعم زيلينسكي في 2 مايو/أيار أنه تعرض لعشر محاولات اغتيال .

وما فتئ زيلينسكي ومكتبه ينفيان صحة ما تعلنه مصادر إعلامية من أنه غادر بلده منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس من هجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014.