تركيا تعلن مقتل 3 من جنودها بعملية "المخلب-القفل"

العالم-تركيا

وذكرت الوزارة في بيان أن "ثلاثة جنود قتلوا وأصيب أربعة آخرون، في اشتباك مع مسلحين اكراد في منطقة عملية المخلب-القفل Claw-Lock" دون تحديد الموقع بدقة.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، فإن مواجهات وقعت بين جنود أتراك ومقاتلين من حزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

ويشن حزب العمال الكردستاني، الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في إقليم كردستان العراق تمردًا ضد الدولة التركية منذ عام 1984. وأدى هذا النزاع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم العديد من المدنيين.

وشنت أنقرة عمليات عديدة في تركيا والعراق وسوريا ضد المتمردين الأكراد المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني أو المرتبطين به، تم إطلاق أحدثها باسم "المخلب-القفل" في أبريل في شمال العراق.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، عن إطلاق عملية عسكرية تركية جديدة قريبا في شمال سوريا تهدف إلى ضمان "منطقة آمنة" لأنقرة بعرض 30 كيلومترا عند حدودها.

ونفذت أنقرة منذ عام 2016 3 هجمات في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وهي ميليشيا كردية تعتبرها أنقرة فرعًا من حزب العمال الكردستاني.

وتؤيد تركيا إقامة "مناطق آمنة" لإبعاد الميليشيات الكردية عن حدودها، وتوطين حوالى 3.7 مليون لاجئ سوري يعيشون حاليًا في تركيا.