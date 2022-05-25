قطر وبريطانيا توقعان مذكرات تفاهم لتوسيع التعاون الاستثماري

العالم - قطر

وجاء التوقيع على هامش زيارة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى لندن، الثلاثاء، التقى خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وولي عهد بريطانيا، والملكة إليزابيث، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.

وبحث الجانبان عددا من القضايا المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية، كالأمن والطاقة وتطورات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



وخلال لقائه جونسون، عبّر أمير قطر عن تطلعه إلى دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والشعبين إلى آفاق أرحب، وتحقيق ما يصبوان إليه من مصالح مشتركة.

وشدد على أهمية ما يوفره التعاون الثنائي الوطيد من فرص مشتركة.

وقال إن زيارته تأتي في ظل الاستحقاق الرياضي العالمي الهام الذي ستقبل عليه قطر، المتمثل في استضافتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وهذه البطولة هي الأهم والأضخم على مستوى المنتخبات في عالم كرة القدم، وتستضيفها قطر في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وعقب الاجتماع، شهد "آل ثاني" وجونسون التوقيع على مذكرة تفاهم في الشراكة الاستراتيجية للاستثمار بين حكومتي البلدين، من شأنها توسيع التعاون الاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة.



كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين قطر للطاقة ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية حول التعاون في مجال الطاقة.

والتقى أمير قطر، في اجتماع منفصل، مع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وجرى بحث آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالات الأمنية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

ووصل أمير قطر إلى لندن ضمن جولة أوروبية، بدأها في 15 مايو/ أيار الجاري، وتشمل سلوفينيا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.