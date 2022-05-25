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ابن سلمان يجري مباحثات مع وفد من الكونغرس الأمريكي

ابن سلمان يجري مباحثات مع وفد من الكونغرس الأمريكي
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يضم نواباً عن الحزب الجمهوري عدداً من القضايا.

العالم - السعودية

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ونشرت الوكالة لقطات مصورة للحظة لقاء محمد بن سلمان 3 نواب جمهوريين عن ولايات يوتا وبنسلفانيا وميتشغان.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أكدت، في وقت سابق، أنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي، الشهر المقبل.

وسيطر الفتور على العلاقات بين البلدين منذ تولي بايدن الرئاسة؛ على خلفية واقعة مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.

ويجري مسؤولو إدارة بايدن محادثات مع السعوديين حول ترتيبات اللقاء المباشر الذي سيجري خلال رحلة خارجية للرئيس الأمريكي الشهر المقبل، وفق ما قاله مسؤولون سابقون وحاليون.

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