شاهد..شاب فلسطيني ضحية اقتحامات الصهاينة لقبر يوسف

العالم - خاص بالعالم

وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت استشهاد فتى في الـ16 من عمره متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه بمنطقة قبر يوسف.

فيما أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس بنحو 30 آلية ترافقها جرافة عسكرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص ومواجهات عنيفة استمرت لساعات مع عشرات الشبان الذين أغلقوا شارعا بالمنطقة لعرقلة دوريات الاحتلال.

جمعية الهلال الأحمر في المدينة اكدت اصابة العشرات خلال المواجهات بينها إصابة في الرأس وصفت بالخطيرة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتدت على طاقم إسعافها بقنابل الغاز مباشرة أثناء نقل حالة ولادة، مما أدى إلى اختناق الطاقم.

وقالت المصادر ان المواجهات اندلعت خلال استعداد قوات الاحتلال لإدخال حافلات تقل مستوطنين يستعدون لاقتحام قبر يوسف لإقامة طقوس تلمودية فيه.

فيما أعلنت سرايا القدس في نابلس، عن انطلاق بعملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين خلال اقتحامهم قبر يوسف، وقالت إن عناصرها أمطروا جنود الاحتلال بزخات الرصاص من مسافة قريبة جدًّا، وأوقعوا فيهم اصابات قبل انسحابهم من المكان.

هذا واكدت فصائل المقاومة الفلسطينية انها في حالة تأهب دائم للرد على تصعيد الاحتلال فيما حذرت من دعوات هدم قبة الصخرة، ومن خطورة سماح الحكومة الاسرائيلية للمستوطنينين بممارسة طقوس تلمودية في المسجد الأقصى، وسط دعوات للشعب الفلسطيني خاصة في الداخل المحتل للزحف والرباط بالأقصى من أجل حمايته وإفشال مخططات الاحتلال.