اجراءات حظر اميركية جديدة ضد إيران

العالم - إيران



هذا ووضعت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، على قائمة العقوبات أسماء العديد من الأشخاص والشركات التي تدعي واشنطن أنها جزء من شبكة دولية لتمويل لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران وحزب الله لبنان.

وهذه القائمة، المتاحة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، تضم أسامي 10 أشخاص و9 شركات.

وضمن طرحها مزاعم لا أساس لها قالت وزارة الخزانة في بيان: "وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة اليوم على قائمة العقوبات شبكة تهريب وتبييض أموال يديرها مسؤولون في فيلق القدس بالحرس الثوري.. هذه الشبكة سهلت بيع مئات الملايين من الدولارات من النفط الايراني لصالح فيلق القدس وحزب الله".

كما زعمت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الشبكة مدعومة من قبل المؤسسات الاقتصادية الروسية وكانت عاملاً رئيسياً في استحصال عائدات النفط لإيران.

وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة "لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية" إن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بمحاسبة إيران على دعمها لرعاة الإرهاب وزعزعة استقرار الشرق الأوسط" على حد زعمه.

وأضاف أنه "رغم أن الولايات المتحدة تواصل سعيها للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة، لكنها لن نتردد في استهداف من يقدمون الدعم المالي لفيلق القدس أو حزب الله".