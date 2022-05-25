الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اجراءات حظر اميركية جديدة ضد إيران

اجراءات حظر اميركية جديدة ضد إيران
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

أُدرجت وزارة الخزانة الأميركية أسماء 10 أشخاص من رعايا دول مختلفة، من بينها إيران وتركيا وأفغانستان، وتسع شركات مقرها هونغ كونغ ولبنان والصين وإيران وروسيا وكوريا الجنوبية والإمارات في قائمة اجراءات حظر جديدة.

العالم - إيران

هذا ووضعت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، على قائمة العقوبات أسماء العديد من الأشخاص والشركات التي تدعي واشنطن أنها جزء من شبكة دولية لتمويل لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران وحزب الله لبنان.

وهذه القائمة، المتاحة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، تضم أسامي 10 أشخاص و9 شركات.

وضمن طرحها مزاعم لا أساس لها قالت وزارة الخزانة في بيان: "وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة اليوم على قائمة العقوبات شبكة تهريب وتبييض أموال يديرها مسؤولون في فيلق القدس بالحرس الثوري.. هذه الشبكة سهلت بيع مئات الملايين من الدولارات من النفط الايراني لصالح فيلق القدس وحزب الله".

كما زعمت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الشبكة مدعومة من قبل المؤسسات الاقتصادية الروسية وكانت عاملاً رئيسياً في استحصال عائدات النفط لإيران.

وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة "لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية" إن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بمحاسبة إيران على دعمها لرعاة الإرهاب وزعزعة استقرار الشرق الأوسط" على حد زعمه.

وأضاف أنه "رغم أن الولايات المتحدة تواصل سعيها للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة، لكنها لن نتردد في استهداف من يقدمون الدعم المالي لفيلق القدس أو حزب الله".

روابط ذات صلة

اللواء سلامي: حققنا تقدما لافتا في ظل اجراءات حظر غير مسبوقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دمشق تحتج في رسالة للأمم المتحدة على إنشاء تركيا منطقة آمنة داخل أراضي سوريا

بدء كلمة السيد نصر الله بمناسبة "عيد التحرير"

شركة سويسرية تطور اختبارات للكشف عن فيروس جدري القرود

حماس تحذر مجدداً من مسيرة الأعلام وتتعهد بالرد بحال 'تجاوز الخطوط الحمراء'

شاهد بالفيديو.. خبير استراتيجي: الصين ستهزم امريكا وتمسح طائراتها من الوجود

قاآني: الاحتلال لم يعد يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب حزب الله