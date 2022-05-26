الدولار يحلّق في لبنان مؤثرا على معيشة واقتصاد المواطن

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مادعا نقابة اصحاب المستشفيات للاضراب والاحتحاج امام المصرف المركزي في خطوة تحذيرية منددة بحاكم مصرف لبنان وسياسته المالية.

هذا في وقت عزت الاوساط الاقتصادية اسباب استفحال الازمة بسبب العقوبات الامريكية ومنعها لبنان من اي مساعدات تأتي من الشرق، بوضعها شروطا مذلة وخاصة في ملفي استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن.



من جهتها رأت اوساط سياسية ان التدخل الامريكي والسعودي السافر في الشأن اللبناني ياتي بصدد عرقلة مساعي الاصلاح والتوافق الداخلي.







وفيما راكم الوضع الاقتصادي في تعقيد الازمة، شكل الانقسام حول الملفات السياسية والاستحقاقات الدستورية مادة خلاف بين القوى اللبنانية وسط تحذيرات من مرحلة محفوفة باخطا ر امنية وفق توصيف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

فيما الاعتراض على خطة التعافي التي اقرتها الحكومة قبل تحولها الى تصريف اعمال بقي متصدرا مواقف الثنائي الوطني لما تحمله من اضافة اعباء على المواطن من جهة. والقضاء على اموال المودعين في المصارف من جهة ثانية .

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