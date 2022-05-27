رئيس لجنة صنعاء للتفاوض بالاردن: الطرف الأخر مشتت وفاقد للقرار

العالم - اليمن

وأضاف: طرحنا أفكارا أخرى لفتح الطرق في مارب والضالع تخفف من معاناة أبناء تلك المحافظات الكثير من المتاعب والصعوبات التي سببها العدوان على اليمن.

ولفت الرزامي الى ان لجنة صنعاء لا تزال تنتظر للتقدم في الخطوات الأولية وان يقبل الطرف الآخر فتح الطرقات في المرحلة الأولى، مؤكدا بأن الطرف المقابل معني بإثبات الجدية والعملية وانه فعلا يريد الخير ورفع المعاناة لأبناء تعز وبقية المحافظات اليمنية.

وقال: للأسف وفد الطرف الآخر لا يريد أي نقاش لفتح الطرقات الا في مناطق محصورة في مخالفة صريحة لبنود الهدنة التي تنص على تشكيل لجان لفتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات.

واشار الرزامي الى ان الطرف الآخر يعاني من التشتت وعدم وحدة القيادة وعدم امتلاك القرار، قائلا إن هذه بعض الأسباب التي أدت الى تأخره في الحضور للمشاركة وتردده في عدم انتهاز الفرصة والقبول بالأفكار الأولى المنصفة والعادلة لفتح الطرق في تعز ومأرب والضالع والبيضاء.

واعرب عن أمله في أن يدرك الطرف الاخر ومن يقف خلفهم المسؤولية الإنسانية تجاه الشعب اليمني الذي يعاني من الحصار والعدوان الظالم وما نتج عنه من آثار كارثية.