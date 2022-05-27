الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢
١٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

في بند إعادة فتح الطرقات..

رئيس لجنة صنعاء للتفاوض بالاردن: الطرف الأخر مشتت وفاقد للقرار

رئيس لجنة صنعاء للتفاوض بالاردن: الطرف الأخر مشتت وفاقد للقرار
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس لجنة صنعاء للتفاوض في الاردن اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي انه جرى تقديم مبادرات في المناقشات الجارية في العاصمة الأردنية عمان تسهم في رفع كل ما يسبب المعاناة الإنسانية لأبناء اليمن عامة وأبناء محافظة تعز جنوبي البلاد خاصة.

العالم - اليمن

وأضاف: طرحنا أفكارا أخرى لفتح الطرق في مارب والضالع تخفف من معاناة أبناء تلك المحافظات الكثير من المتاعب والصعوبات التي سببها العدوان على اليمن.

ولفت الرزامي الى ان لجنة صنعاء لا تزال تنتظر للتقدم في الخطوات الأولية وان يقبل الطرف الآخر فتح الطرقات في المرحلة الأولى، مؤكدا بأن الطرف المقابل معني بإثبات الجدية والعملية وانه فعلا يريد الخير ورفع المعاناة لأبناء تعز وبقية المحافظات اليمنية.

وقال: للأسف وفد الطرف الآخر لا يريد أي نقاش لفتح الطرقات الا في مناطق محصورة في مخالفة صريحة لبنود الهدنة التي تنص على تشكيل لجان لفتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات.

واشار الرزامي الى ان الطرف الآخر يعاني من التشتت وعدم وحدة القيادة وعدم امتلاك القرار، قائلا إن هذه بعض الأسباب التي أدت الى تأخره في الحضور للمشاركة وتردده في عدم انتهاز الفرصة والقبول بالأفكار الأولى المنصفة والعادلة لفتح الطرق في تعز ومأرب والضالع والبيضاء.

واعرب عن أمله في أن يدرك الطرف الاخر ومن يقف خلفهم المسؤولية الإنسانية تجاه الشعب اليمني الذي يعاني من الحصار والعدوان الظالم وما نتج عنه من آثار كارثية.

روابط ذات صلة

اللجنة العسكرية الخاصة بمناقشة خروقات الهدنة تغادر مطار صنعاء

ماذا قال وزير الدفاع السوري عن العدوان السعودي على اليمن؟

اليمن.. قتلى وجرحى بانفجار في سوق شعبي بمدينة عدن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اتحاد الشغل التونسي يرفض المشاركة في هيئة استشارية عينها الرئيس سعيّد

المتحدث باسم العشائر العربية في العراق.. مزاحم الحويت: يبارك للشعب اقرار قانون تجريم التطبيع

في بند إعادة فتح الطرقات.. رئيس لجنة صنعاء للتفاوض بالاردن: الطرف الأخر مشتت وفاقد للقرار

أمريكا تسجل 9 إصابات بجدري القرود

الجنيه المصري في أدنى مستوى له منذ 5 سنوات

تفحم جثث 7 مواطنين مصريين بحادث سير مروع