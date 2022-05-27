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أمين لجنة حقوق الإنسان ينتقد إلغاء مباراة إيران الودية مع كندا

أمين لجنة حقوق الإنسان ينتقد إلغاء مباراة إيران الودية مع كندا
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

انتقد مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الانسان في ايران قرار كندا الغاء المباراة الودية مع ايران.

العالم- ايران

وكتب كاظم غريب ابادي في تغريدة على تويتر، أن قرار كندا بإلغاء المباراة الودية مع إيران شهادة على أن من تدعي أنها أرض الحرية لن تستطيع ابعاد الرياضة عن السياسة.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الايراني، فأن الاتحاد الكندي لكرة القدم، الغى المباراة الودية بين منتخبي البلدين من قبل الدولة المضيفة لأسباب غير معروفة ولن تقام في موعدها.

وأرسل الاتحاد الكندي لكرة القدم، الذي التزم باستضافة هذه المباراة بموجب اتفاق ثنائي، برسالة أعلن فيها إلغاء المباراة ولم يعلن السبب عن عدم التزاماته بهذا الشأن، رغم كل الإجراءات والاستعدادات لاقامة هذه المباراة، وكذلك الالتزامات المذكورة من قبل الاتحاد الإيراني لكرة القدم .

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أمين لجنة حقوق الإنسان ينتقد إلغاء مباراة إيران الودية مع كندا

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