شاهد..اسباب احتجاز ناقلتى النفط اليونانية في سواحل الخليج الفارسي

العالم - خاص بالعالم

وقال محمدي في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال النشرة الاخبارية، إن احتجاز ناقلتى النفط اليونانية في سواحل الخليج الفارسي من قبل حرس الثورة الإسلامية بسبب اراتكابهما مخالفات قانونية، وقد يكون لاسباب مرتبطة بموضوع القرصنة الاميركية المشتركة مع اليونان واحتجاز الناقلة النفطية الايرانية في المرافئ اليونانية،

واوضح محمدي أن السياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية اتجاه القرصنة الاميركية، واضحة، مشيرا الى ان ايران لا تسمح بمتثيل سياسيات غير قانونية، ومخالفة للقوانين الدولية.

هذا وقد اعلن حرس الثورة الاسلامية في ايران توقيف ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي.

وبحسب بيان مقتضب لحرس الثورة الاسلامية فان وحدات في القوة البحرية للحرس الثورة الاسللامية نفذت عملية التوقيف بسبب ارتكاب الناقلتين اليونانيتين لمخالفات قانونية.

ونقلت وكالة فارس للأنباء أنه تم توقيف إحدى الناقلتين قرب سواحل منطقة عسلوية فيما تم توقيف الثانية قبالة سواحل ميناء لنغه.

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