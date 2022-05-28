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وصول مسؤول إيراني كبير الى بغداد.. والبيئة تكشف اجندة الزيارة

وصول مسؤول إيراني كبير الى بغداد.. والبيئة تكشف اجندة الزيارة
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

وصل اليوم السبت نائب رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران ورئيس منظمة حماية البيئة علي سلاجقة العاصمة العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد لتعزيز سبل التعاون في المجالات البيئية.

العالم - العراق

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم السبت، انه :"سيعقد صباح يوم غد الاحد مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة حماية البيئة الإيراني علي سلاجقة"، داعية وسائل الاعلام الى "الحضور في تمام الساعة 9:30 صباحاً لمقرِّ الوزارة وذلك لتغطية الحدث".

واستقبل وزير البيئة العراقي بالوكالة جاسم عبد العزيز حمادي، عصر اليوم السبت، نائب الرئيس الايراني رئيس حماية البيئة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي سلاجقة في مطار بعداد الدولي.

وذكرت وزارة البيئة العراقية، في بيان، ان الزيارة جاءت لتعزيز سبل التعاون في المجالات البيئية والاعداد لتوقيع مذكرة تعاون مع الجانب البيئي الايراني، حيث رحب الوزير بالضيوف، وبين خلال اللقاء ان الوزارة على استعداد للتعاون في العديد من الملفات البيئية واهمها ملف تحديات التغيرات المناخية والعواصف الغبارية والتنمية المستدامة .

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