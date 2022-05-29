عضو كنيست الاحتلال ومجموعة من المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى

العالم - فلسطين

وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لساحات الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات وسط التكبيرات، وشعارات منها: "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".

وحتى اللحظة شهد الأقصى اقتحام قرابة 473 مستوطنا بحماية قوات الاحتلال التي اعتلت سطح المصلى القبلي.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج، والذين بدورهم مع بدء الاقتحامات ألقوا ألعابًا نارية، وطرقوا على الأبواب لإرباك المستوطنين وتلك القوات التي انتشرت في ساحات المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 4 مصلين من ساحات المسجد الأقصى.

ويحتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى داخل المسجد الأقصى، بعد أن أدوا صلاة الفجر بداخله، وأقاموا صلاة الضحى رغم قيود وحرمان العديد منهم الدخول إليه؛ ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه. وكانت ما تسمى "جماعات الهيكل" دعت المستوطنين للاحتشاد لتنفيذ هذه الاقتحامات في المسجد الأقصى بذكرى ما يسمى "توحيد القدس" (احتلال المدينة عام 1967).

وفجر اليوم، اعتدت قوات الاحتلال على المصلين عند باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وعرقلت وصول المصلين الشبان للمسجد.