الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

عضو كنيست الاحتلال ومجموعة من المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى

الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

اقتحم العشرات من المستوطنين وعلى رأسهم عضو كنيست الاحتلال "إيتمار بن غفير"، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي سبقت ذلك باقتحامها المسجد لتأمين دخول المستوطنين.

العالم - فلسطين

وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لساحات الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات وسط التكبيرات، وشعارات منها: "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".

وحتى اللحظة شهد الأقصى اقتحام قرابة 473 مستوطنا بحماية قوات الاحتلال التي اعتلت سطح المصلى القبلي.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج، والذين بدورهم مع بدء الاقتحامات ألقوا ألعابًا نارية، وطرقوا على الأبواب لإرباك المستوطنين وتلك القوات التي انتشرت في ساحات المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 4 مصلين من ساحات المسجد الأقصى.

ويحتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى داخل المسجد الأقصى، بعد أن أدوا صلاة الفجر بداخله، وأقاموا صلاة الضحى رغم قيود وحرمان العديد منهم الدخول إليه؛ ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه. وكانت ما تسمى "جماعات الهيكل" دعت المستوطنين للاحتشاد لتنفيذ هذه الاقتحامات في المسجد الأقصى بذكرى ما يسمى "توحيد القدس" (احتلال المدينة عام 1967).

وفجر اليوم، اعتدت قوات الاحتلال على المصلين عند باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وعرقلت وصول المصلين الشبان للمسجد.

روابط ذات صلة

استعدادات اسرائيلية لتسيير مسيرة الأعلام

شاهد: مواقع التواصل الاجتماعي تواجه مسيرة الأعلام بغضب

قاسم: للمقاومة موقفها الحاسم حال تجاوز الاحتلال الخطوط الحمراء 

دعوات واستعدادات فلسطينية لمواجهة مسيرة الأعلام الصهيونية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عضو كنيست الاحتلال ومجموعة من المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى

شاهد.. نائب صهيوني متطرف يقتحم باحات المسجد الاقصی

استعدادات اسرائيلية لتسيير مسيرة الأعلام

شاهد: مواقع التواصل الاجتماعي تواجه مسيرة الأعلام بغضب

إندلاع حريق في سوق كبيرة وسط العاصمة التونسية!

تونس تدعم الحوار في ليبيا لإنهاء التوتر بين باشاغا والدبيبة