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وذكر بيان للخلية، أن "جهاز المخابرات الوطني العراقي دأب على العمل بهمة عالية وبمهنية وفق الخطط التي أعدت من قبل قيادات هذا الجهاز لرصد ومتابعة بقايا الارهاب ولم يتوقفوا عن هذا العمل باصعب الظروف والأوقات، حيث زود بالتنسيق والمتابعة مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة قيادة القوة الجوية العراقية بمعلومات غاية الدقة عن وكر مهم عبارة عن كهف يستخدم من قبل الارهاب".

واضاف ان "طائرات F-16 العراقية وجهت خمس ضربات على هذا الوكر في منطقة زرلوك في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى مما أدى إلى تدمير هذا الوكر بالكامل".

وأضاف البيان أن "قوة مشتركة من لوائي المشاة 53 و2 شرعت لتفتيش مكان الضربات وعثرت على 3 جثث لعصابات داعش الإرهابية"، مشيراً الى أنها "ألقت القبض على المدعو ( ع. إ) ما يسمى المسؤول العسكري لعصابات "داعش" في القاطع، وعثرت على (دراجة نارية وبندقيتين) كما استطلعت المكان المستهدف الذي دمر بالكامل".

وتابع أن "عملية التفتيش ما زالت مستمرة"، مؤكداً أن "القوات الأمنية كانت لهم صولات وجولات في الحفاظ على تراب هذا الوطن ولم يثنِهم اي شيء عن تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".