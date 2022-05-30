المقاومة تشعل الضفة بـ55 عملية إطلاق نار وعبوات متفجرة

العالم - فلسطين

وفي الساعات الـ24 الماضية، أُحصيت 191 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة الغربية، بينها 55 عملية إطلاق نار من قبل كتيبة جنين وكتيبة نابلس وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

وتمكن الشباب الثائر من إصابة 19 جندياً ومستوطناً إسرائيلياً، أغلبهم في القدس المحتلة التي تعرضت يوم أمس لهجمة واسعة من المستوطنين.

ونفذ مقاومون من كتيبتي جنين ونابلس 12 عملية إطلاق نار استهدفت مواقع عسكرية وحواجز ومركبات وحافلات إسرائيلية في مختلف مناطق الضفة.

كما استهدف مقاومون من كتيبة جنين وكتيبة نابلس قوات الاحتلال والمستوطنين ب35 عبوة متفجرة، ألقيت أغلبها على الحواجز العسكرية في الضفة وخاصة في جنين ونابلس.

كذلك تصدى المواطنون للمستوطنين في 17 موقعاً، وألقيت الزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية صوب قوات الاحتلال والمستوطنين في 18 نقطة مواجهة.

وعمت المظاهرات والمسيرات 33 منطقة، فيما اندلعت مواجهات ألقيت خلالها الحجارة على قوات الاحتلال في 94 نقطة.

ومن بين العمليات التي نفذت مؤخراً، إطلاق مقاومين النار تجاه حافلة للمستوطنين على الشارع الالتفافي المحاذي للمدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وعقب العملية اقتحمت قوات الاحتلال حي البالوع بمدينة البيرة، وأجرت عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة.

وفي جنين استهدفت كتيبة جنين حاجز الجلمة العسكري شمال المدينة، بعبوتين متفجرتين.

وأشعل الشباب الثائر حوالي 15 حريقاً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ردا على ما حدث في القدس.

وعمت المواجهات أيضاً معظم أحياء وبلدات القدس المحتلة، وخاصة في جبل المكبر وسلوان والطور والعيساوية وأبو ديس.

واستهدف الشبان قوات الاحتلال بوابل من المفرقعات النارية، فيما جرى تحطيم حافلتين للمستوطنين دخلتا بلدة العيساوية.

كما اندلعت مواجهات عند مدخل بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وعلى حاجز مخيم شعفاط، وقرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى.

وفي الخليل ألقى الشبان زجاجات حارقة وحجارة صوب حافلة للمستوطنين قرب بلدة بيت أمر شمال المدينة.

واندلعت مواجهات في بلدة حوسان ببيت لحم، وقراوة بني حسان بسلفيت، وبلدة حوارة جنوب نابلس، وعدة مناطق في الخليل.