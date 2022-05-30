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خارجية ايران: دول آسيا الوسطى ترغب بالمشاركة في مشروع تشابهار

خارجية ايران: دول آسيا الوسطى ترغب بالمشاركة في مشروع تشابهار
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري بان دول آسيا الوسطى ابدت الرغبة بالمشاركة في مشروع ميناء تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

العالم - ايران

يتبع....

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