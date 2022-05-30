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صنعاء توضح سبب رفض العدوان زيارة الصليب الأحمر لسجونهم

صنعاء توضح سبب رفض العدوان زيارة الصليب الأحمر لسجونهم
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليمنية "عبد القادر المرتضى" أن رفض مرتزقة العدوان لزيارات الصليب الأحمر لسجونهم يؤكد خوفهم من انكشاف حقيقة الانتهاكات التي يمارسونها بحق الأسرى.

العالم - اليمن

وقال المرتضى في تغريدة له اليوم الاثنين عبر منصة تويتر، إن " بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة تقوم بزيارة لسجن الأسرى ستستمر أسبوعين."

وكان المرتضى أكد قبل أيام أن مرتزقة تحاف العدوان على اليمن لازالوا يماطلون في تبادل الكشوف الخاصة بالأسرى، وإن إجمالي ما وصل إلى اللجنة من الكشوف لم يصل إلى الـ20 بالمئة، رغم مرور أكثر من شهرين منذ التوافق على عملية التبادل، مشيرا إلى أن مرتزقة العدوان يرفضون كل الحلول والمقترحات المقدمة من جانبنا بشأن تبادل الأسرى.

وفي المقابل زارت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في اليمن اليوم، أسرى قوى العدوان والمرتزقة في مقر احتجازهم في العاصمة اليمنية صنعاء.

وخلال الزيارة أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، أن زيارة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمقر احتجاز أسرى العدوان، تتم بصورة مستمرة.

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صنعاء توضح سبب رفض العدوان زيارة الصليب الأحمر لسجونهم

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