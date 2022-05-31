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فيديوغرافيك.. احتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين في الخليج الفارسي

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

نشر حرس الثورة الإسلامية مشاهد لعملية احتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين في مياه الخليجِ الفارسي بعد أنْ خالفتا قوانين الملاحة البحرية. وأظهرت المشاهد عملية إنزال تقوم بها قوات الحرس على إحدى الناقلتين اليونانيتين، والقيام بالاستيلاء عليها دون استخدام أي شكل من أشكال التهديد أو العنف.

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