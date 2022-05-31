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إيطاليا: العقوبات على روسيا ستستمر لفترة طويلة

إيطاليا: العقوبات على روسيا ستستمر لفترة طويلة
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم الثلاثاء، إنّ "العقوبات المفروضة ضد روسيا وخصوصاً على واردات الغاز والنفط، سوف تستمر لفترة طويلة جداً".

العالم- أوروبا

وأردف في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنّ "خطوط التجارة ستتغير لسنوات، إن لم يكن للأبد".

وكانت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 اتفقت ضمن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا أمس الإثنين، على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري.

وعلى الصعيد المالي، وافقت الدول على إقصاء 3 مصارف روسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، من بينها "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا.

في سياق متصل، أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، منذ يومين، أنّ من غير المرجح رفع العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تخبر حلفاءها بهذا الأمر خلف "الأبواب المغلقة".

وفي الـ12 من أيار/مايو الجاري، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ استمرار "هوس" الغرب بالعقوبات على روسيا، سيؤدي حتماً إلى "نتائج أكثر تعقيداً واستعصاءً على الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، وعلى الدول الأكثر فقراً في العالم، والتي تواجه مخاطر المجاعة".

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إيطاليا: العقوبات على روسيا ستستمر لفترة طويلة