وزير الخارجية الاردني يلتقي محمود عباس في رام الله

العالم - فلسطين

وعقد الرئيس الفلسطيني اجتماعا مع الصفدي فور وصوله لرام الله، حسبما أظهرت صور، وزعها ديوان رئاسة السلطة الفلسطينية.

وكان تلفزيون فلسطين الرسمي، قد قال إن الصفدي سيناقش مع القيادة الفلسطينية "التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة القدس، وتنسيق الجهود الفلسطينية الأردنية في كافة القضايا".

ويعقد الصفدي مؤتمرا صحفيا مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، قبل مغادرته رام الله، بحسب المصدر ذاته.

ووصل الصفدي، رام الله، على متن طائرة مروحية، قادما من العاصمة الأردنية، عمّان، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

والأحد، تصاعدت حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية، عقب تنظيم عشرات آلاف المستوطنين مسيرة الأعلام بالقدس، وسبق ذلك اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين.