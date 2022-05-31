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وزير الداخلية الكويتي يشكر نظيره اللبناني لإحباط محاولة تهريب كبتاغون إلى الكويت

وزير الداخلية الكويتي يشكر نظيره اللبناني لإحباط محاولة تهريب كبتاغون إلى الكويت
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

تابع وزير الدّاخليّة والبلدّيات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ​بسام مولوي​، في اتّصال هاتفي مع نظيره ​الكويت​ي الشّيخ أحمد ​نواف الأحمد الجابر الصباح​، قضيّة محاولة تهريب ​حبوب الكبتاغون​ الأخيرة إلى دولة الكويت.

العالم - الكويت

وأكّد مولوي أنّ "التّحقيقات جارية للوصول إلى كلّ تفاصيل العمليّة، بعد ضبط كميّة المخدرات وتوقيف عدد من المتورّطين"، لافتًا إلى "أهميّة التّعاون القائم بين ​وزارة الداخلية والبلديات​ و​الأجهزة الأمنية​ اللبنانية، وقطاع الأمن الجنائي الإدارة العامة ل​مكافحة المخدرات​ في وزارة الداخلية الكويتيّة" حسبما افاد موقع النشرة.

وأعرب مولوي عن حرصه على "ضمان أمن واستقرار الكويت وسائر ​دول مجلس التعاون​ "، مجدّدًا التّأكيد أنّ "الأجهزة الأمنيّة اللّبنانيّة تقوم بجهود جبّارة لمنع تصدير الأذى إلى أشقّائنا".

من جهته، شكر الشّيخ الصبّاح الوزير مولوي على "المجهود الأمني الّذي تقوم به وزارة الدّاخليّة اللّبنانيّة والأجهزة الأمنيّة، حفاظًا على أمن المجتمعات العربيّة كافّة".

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