لقاء سوري روسي هام لبحث الأوضاع بالبلدين والمنطقة

العالم - سوريا

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق والدعم المتبادل بين سوريا وروسيا في المحافل الدولية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك كما استعرضا القضايا المتعلقة بالوضع في سوريا والتنسيق الثنائي حيال ذلك.

وجدد سوسان تأييد سوريا الكامل لحق روسيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة الحملة الغربية العدائية تجاهها وفي وضع حد لمحاولات الغرب الهيمنة على العالم.

وأشار سوسان إلى مخاطر سياسات الحكومة التركية في المنطقة مؤكداً ضرورة وضع حد لهذه السياسات التي تتناقض بشكل فاضح مع أحكام القانون الدولي وتمثل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة.

بدوره عبر فيرشينين عن تقدير بلاده لموقف سوريا قيادة وشعباً من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأكد ثبات الموقف الروسي لجهة الالتزام بسيادة واستقلال سوريا ووحدة وسلامة أراضيها مشيراً إلى أن روسيا مستمرة بتقديم المساعدة لتوطيد الاستقرار في سوريا ومتابعة مكافحة الإرهاب .

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية مواصلة تعميق مختلف جوانب التعاون الثنائي في كل المجالات وتم التنويه بأن الدورة المقبلة للجنة السورية الروسية المشتركة ستوفر فرصة إضافية لتعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة له.