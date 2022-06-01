السعودية.. هرولة خجولة نحو التطبيع +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقال الايوبي فی حدیث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخباریة انه يبدو بشكل واضح ان هناك عملية تسريع وضعت عملية التطبيع السعودي-الاسرائيلي على نار حامية لترافق التغيرات العامة الشاملة في منطقة الشرق الاوسط وتحديدا بين الدول العربية والكيان الصهيوني، مشيرا الى ان هذه العملية مهّد لها كبار المسؤولين السعوديين.

واضاف ان السعودية خجولة في سياستها العامة مؤكدا على ان هناك عملية تسريع تريدها الولايات المتحدة و"اسرائيل".

وتابع: لم يبق من الدول الكبرى العربية المؤثرة سوى السعودية التي كانت تخجل اعلاميا في السابق من التطبيع.

وحول القضايا المعلقة بين السعودية والاحتلال أكد الأيوبي على ان موضوع فلسطين ليس في اطار هذه القضايا لأن قضية فلسطين والقدس والاحتلال انتهت في فترة ملك عبدالله بالنسبة للسعودية.

هذا وتستعد السعودية لتطبيع العلاقات مع الإحتلال الإسرائيلي من خلال اشتراط تطبيق تل أبيب لمبادرة السلام التي طرحتها الرياض عام 2002.