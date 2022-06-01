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شاهد..الاعلان عن جبهة جديدة بتونس، تتعهد بإسقاط الرئيس

الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

اُعلن رسمياً في تونس تأسيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة والتي ستعمل بحسب برنامجها على التصدي لقرارات الرئيس قيس سعيد، وما أسمتْه الانقلاب على الديمقراطية.

العالم - تونس

تحرك جديد ضد اجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد بدأته قوى وشخصيات تونسية معارضة، معلنة رسميا عن تشكيل جبهة الخلاص الوطني لتكون تجمعاً سياسياً يناهض سياسات الرئيس التي تعتبرها أحادية وتكرس الحكم الفردي.

الجبهة تعهدت بإسقاط ما اسمته انقلاب قيس سعيد على الديمقراطية ومشروعه الشعبوي الساعي لتدمير مؤسسات الدولة، واعتبرت في مؤتمر صحفي ان قرارات الرئيس اربكت أداء الدولة وأجهزتها، ما أدى إلى ركود الاقتصاد وتقليص فرص العمل متهمة السلطات بأنها عادت للاحتجاز القسري ومنع الاجتماعات العامة وتلفيق التهم لتصفية الخصوم.

رئيس الجبهة احمد الشابي رأى أنه لا يوجد طريق ثالث إما انقلاب قيس سعيد وإما الدستور. وقال ان الجبهة موجودة لتصده وتمنعه. فيما اعتبر ان الحوار الذي أعلن عنه الرئيس أثبت فشله.

وتم الاعلان رسميا عن تشكيل الجسم السياسي الجديد للجبهة في مؤتمر صحفي كإطار سياسي يضم احزابا مثل حركة النهضة وحزب الأمل، وقلب تونس إلى جانب كيانات وتيارات سياسية وشعبية.

وبالتزامن مع ذلك اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أحد اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد، تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي في السادس عشر من هذا الشهر للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات. الاتحاد قال ان قرار الإضراب العام يأتي بسبب تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية.

وكان الرئيس سعيد جمّد عمل البرلمان التونسي العام الماضي وحله لاحقا وأقال الحكومة المنتخبة وتولى بنفسه السلطة التنفيذية كما حلّ المجلس الأعلى للقضاء وشكّل مجلسا بديلا في اجراءات اعتبرتها أحزاب وتيارات سياسية انقلاباً على الدستور.

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