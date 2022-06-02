مصدر سعودي:بن سلمان يروج لتحسن العلاقات مع واشنطن لتعزيز مكانته

العالم-السعودية

وذكر المصدر لـ"سعودي ليكس"، بن سلمان يشعر بمخاطر المرحلة في ظل تفاقم تدهور الحالة الصحية لوالده الملك سلمان وتصاعد الصراع المنتظر على العرش في المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن ولي العهد يستهدف في خضم هذه المرحلة مد الجسور مع الإدارة الأمريكية والترويج داخليا وخارجيا عن تحسن ملموس في العلاقات معها لتعزيز مكانته وإحباط منافسيه.

يأتي ذلك في وقت أكدت وكالة رويترز العالمية للأنباء، نقلا عن مصادر داخل وخارج الولايات المتحدة، أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار نهائي بخصوص زيارة الرئيس جو بايدن إلى المملكة رغم الترويج الإعلام لها مؤخرا.

وذكرت الوكالة أن تسريبات برزت احتمال زيارة بايدن هذا الشهر السعودية للقاء الحلفاء في الخليج(الفارسي)، وقد يشمل ذلك اجتماعه في القاعة نفسها مع محمد بن سلمان لأول مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وقالت المصادر إن الجولة، التي تم الترتيب لها مبدئيا بعد قمة مجموعة السبع الكبرى في ألمانيا واجتماع حلف شمال الأطلسي في إسبانيا، ستشمل زيارة "إسرائيل" حيث سيلتقي بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وردا على سؤال بخصوص إمكانية زيارة بايدن السعودية خلال جولته قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين يوم الأربعاء إنه لا يوجد لديها مخططا لأي جولة، مضيفة أن بايدن متمسك بآرائه السابقة بخصوص ولي العهد السعودي.

وبسبب الاستياء من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تقول المخابرات الأمريكية إنه تم بموافقة ولي عهد السعودية، تعهد بايدن عند توليه منصبه في يناير كانون الثاني 2021 بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية. وكانت العلاقات جيدة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وولي العهد السعودي.

وستهدف الزيارة إلى تدعيم العلاقات مع السعودية في وقت يحاول خلاله بايدن إيجاد سبل لخفض أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إن بايدن يريد المشاركة في قمة دول مجلس التعاون التي تعقد في الرياض. والهدف من مشاركته هو إحياء قمة سنوية بين الولايات المتحدة والمجلس، الذي يضم البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات، وبدأت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.