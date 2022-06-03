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ميدفيديف يحذر من انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو: يشكل تهديدا لروسيا

ميدفيديف يحذر من انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو: يشكل تهديدا لروسيا
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، صباح الجمعة، إن انضمام السويد وفنلندا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل تهديدا أقل لروسيا من عضوية أوكرانيا المحتملة في الحلف.

العالم - روسيا

وقال ميدفيديف لقناة الجزيرة القطرية: "لكن إذا تحدثنا عن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، فعلى أي حال، في التشكيل الذي تم الإعلان عنه، فإن هذا يشكل تهديدا أقل لبلدنا من دخول أوكرانيا".

وأشار ميدفيديف إلى أنه في حالة أوكرانيا، تكمن القضية في المطالبات الإقليمية بين البلدين، مضيفا "كان بإمكان روسيا وأوكرانيا التوصل إلى تسوية سلمية للصراع، لكن الموقف المدمر لحلف شمال الأطلسي حال دون ذلك".

وقال ميدفيديف: "لعب أولئك الذين فرضوا وجهة نظرهم على أوكرانيا دورا كبيرا في أن لا يحدث ذلك، سأخبركم مباشرة من هم؛ إنهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي"، مضيفا "لولا دورهم المدمر، كان من الممكن الاتفاق".

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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