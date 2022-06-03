الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فعالية خطابية إحياء للذكرى السنوية للصرخة بمحافظة ريمة

فعالية خطابية إحياء للذكرى السنوية للصرخة بمحافظة ريمة
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

نظمت بمحافظة ريمة اليمنية اليوم، فعالية خطابية إحياء للذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين.

العالم- اليمن

وفي الفعالية القيت كلمات أشارت إلى المضامين والمعاني التي تؤكد أهمية الشعار كسلاح وموقف فعال في مواجهة أعداء الأمة.

ولفتت إلى دور الشعار في التأثير النفسي على أعداء الأمة وتوجيه بوصلة العداء لقوى الهيمنة والاستكبار وعلى رأسها أمريكا والكيان الصهيوني.

وأكدت على أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية كسلاح له تأثير على قوى الاستكبار.

وشددت الكلمات على ضرورة التحرك الفاعل للدفاع عن الأمة وقضاياها ومواجهة المشاريع التآمرية على القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.

وأوضحت أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى وحدة الصف ضد أعدائها والتمسك بالمشروع القرآني الذي جعل الصرخة شعاراً في وجه المستكبرين.

كما شددت الكلمات على ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة الصمود والثبات في مواجهة قوى العدوان.

وتخلل الفعالية التي حضرتها قيادات محلية وتنفيذية وأمنية وشخصيات اجتماعية، قصيدة شعرية وفقرات معبرة.

روابط ذات صلة

شاهد..دلالات إحياء الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين

مسيرة حاشدة في الذكرى السنوية للصرخة بمدينة حجة اليمنية

صعدة.. مسيرة حاشدة في ذكرى الصرخة بوجه المستكبرين

مسيرة حاشدة لإحياء الذكرى السنوية للصرخة في مأرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الذكرى الـ33 لرحيل الامام الخميني.. الزوار الأجانب ومحبو الإمام الخميني (رض) يحضرون مرقده الطاهر

الاتحاد الأوروبي يفصل 3 بنوك روسية عن 'سويفت'

مقتل عناصر لـ'قسد' باشتباكات مع عشيرة عربية في سوريا

فعالية خطابية إحياء للذكرى السنوية للصرخة بمحافظة ريمة

بيلاروسيا: صراع خطير بدأ بين زيلينسكي وعسكريين أوكرانيين

الزيارة التي أفقدت وكالة الطاقة الذرية ماء وجهها وكشفت عدم حيادها