فعالية خطابية إحياء للذكرى السنوية للصرخة بمحافظة ريمة

العالم- اليمن



وفي الفعالية القيت كلمات أشارت إلى المضامين والمعاني التي تؤكد أهمية الشعار كسلاح وموقف فعال في مواجهة أعداء الأمة.



ولفتت إلى دور الشعار في التأثير النفسي على أعداء الأمة وتوجيه بوصلة العداء لقوى الهيمنة والاستكبار وعلى رأسها أمريكا والكيان الصهيوني.



وأكدت على أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية كسلاح له تأثير على قوى الاستكبار.



وشددت الكلمات على ضرورة التحرك الفاعل للدفاع عن الأمة وقضاياها ومواجهة المشاريع التآمرية على القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.



وأوضحت أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى وحدة الصف ضد أعدائها والتمسك بالمشروع القرآني الذي جعل الصرخة شعاراً في وجه المستكبرين.



كما شددت الكلمات على ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة الصمود والثبات في مواجهة قوى العدوان.



وتخلل الفعالية التي حضرتها قيادات محلية وتنفيذية وأمنية وشخصيات اجتماعية، قصيدة شعرية وفقرات معبرة.