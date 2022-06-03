الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الأوروبي يفصل 3 بنوك روسية عن 'سويفت'

الاتحاد الأوروبي يفصل 3 بنوك روسية عن 'سويفت'
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن الحزمة السادسة من عقوباته على روسيا، وشملت العقوبات فصل 3 بنوك روسية عن نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية.

العالم- أوروبا

ووفقا لوثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي فإنه سيتم فصل "سبيربنك" و"أم كا بي" و"روسسيلخوزبنك" عن نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية بحلول 14 يونيو الجاري، كذلك سيتم فصل البنك البيلاروسي للتنمية والتعمير.

وفرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الجديدة من العقوبات بحجة العملية العسكرية في أوكرانيا، علما أن العملية الروسية جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

وفي إطار العقوبات الجديدة سيتخلى الاتحاد الأوروبي عن استيراد النفط الروسي عن طريق البحر في غضون ستة أشهر وعن المنتجات النفطية في غضون ثمانية أشهر.

كذلك تم إدراج شخصيات في قائمة العقوبات، ومنها أركادي فولوج، المؤسس المشارك في شركة التكنولوجيا الروسية "ياندكس".

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..100 يوم على الحرب في اوكرانيا فما هو الجديد؟

في ذكرى رحيل الامام الخميني (رض).. بلقاسم حسن: اثار الامام الخميني (رض) تسجل في التراث الاسلامي الفكري

مباراة ودية تجمع ايران والجزائر يوم 12 يونيو الجاري

الخارجية الروسية: سفارتنا في ليبيا ستبدأ العمل قريبا

كوريا الشمالية تتولى رئاسة أعلى مؤتمر أممي لنزع السلاح النووي

الصين وبابوا غينيا الجديدة تناقشان التعاون الاقتصادي والاتفاق التجاري