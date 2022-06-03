علي باقري كني: بإمكان الصهاينة مهاجمتنا في الأحلام فقط

العالم - إيران

وفي مقابلة اجرتها معه قناة NRK الحكومية النرويجية اليوم الجمعة اوضح باقري أخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا وأكد على الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني.

وقال في معرض تعليقه على تهديد رئيس وزراء الكيان الصهيوني "نفتالي بينيت" بمواصلة استهداف البرنامج النووي الإيراني، أثناء استقباله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" بإمكان الصهاينة مهاجمة إيران بالأحلام فقط وعندما يرون هذا الحلم لن يستيقظوا منه أبدا.

يذكر ان مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري كني ومساعد الخارجية النرويجية هنريك تونه وقعا في اوسلو أمس الخميس على مذكرة تفاهم في ختام الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين البلدين.

وتم خلال هذه الجولة من المشاورات السياسية التي استمرت 5 ساعات، البحث وتبادل وجهات النظر حول نطاق واسع من القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.