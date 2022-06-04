مصر.. المعتقل حسام سلام يبدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف حبسه

العالم- مصر

وكتبت زوجة حسام سلام في استغاثتها التي نشرتها منظمات حقوقية "زوجي حسام سلام محتجز حالياً في سجن العقرب شديد الحراسة 1، في زنازين العزل الانفرادية وفي ظروف احتجاز غير آدمية، يعاني من قلة التهوية ما جعله يعاني من مشكلة في التنفس، مع منع دخول أي أمانات أو علاج له بخلاف منعه من الزيارة.. ومع عدم استجابة إدارة السجن لمطالبه اضطر أن يدخل في إضراب عن الطعام منذ خمسة أيام مطالباً بحقوقه.. وأنا أُطالب بسرعة الاستجابة لمطالبه ونقله من المكان الذي هو فيه حفاظاً على صحته وحياته.. تحدثوا عن حُسام ومن معه وانشروا قضيتهم".

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على سلام بعد هبوط غير مُجَدوَل لرحلته في الأقصر، حيث كان مسافراً في رحلة مباشرة من الخرطوم إلى إسطنبول عندما هبطت طائرته بشكل مفاجئ في مطار الأقصر الدولي، بحسب ما قال أصدقاء سلام وعائلته لهيومن رايتس ووتش، وبعد نزول جميع الركاب إلى صالة العبور، استدعى عناصر الأمن سلام ودققوا في جوازه ووثائق سفره. واختفى قسراً لفترة قبل ظهوره في سجن العقرب.

وفي مارس/ آذار 2020، حُكم على سلام غيابياً بالسجن 25 عاماً في محاكمة عسكرية جماعية على صلة بالقضية 64 لعام 2017، والتي تتعلق بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز في سبتمبر/ أيلول 2016، وتهم أخرى، ونفت عائلة وأصدقاء سلام مزاعم تورطه مع حسم.