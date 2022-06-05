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كشف تفاصيل ارسال شحنة اسلحة يونانية "هائلة" الى اوكرانيا

كشف تفاصيل ارسال شحنة اسلحة يونانية
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال موقع "Prews.gr" اليوناني نقلا عن مصادر مطلعة، إن الحكومة اليونانية نقلت أو على وشك نقل "كمية غير معقولة" من الأسلحة والذخيرة إلى كييف.

العالم - اوروبا

وبحسب الموقع، تشمل القائمة 122 عربة مشاة مصفحة من طراز BMP-1 مع جميع ذخيرة المدافع الرشاشة، 15 ألف قذيفة 73 ملم، 2.1 ألف صاروخ 122 ملم. 20 ألف بندقية هجومية من طراز AK-47 ، 3.2 مليون طلقة 7.62 ملم، 60 منظومة دفاع جوي محمولة من طراز FIM-92 Stinger، 17 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، 1.1 وألف قذيفة RPG-18 مضادة للدبابات.

ونقل الأسلحة والذخيرة، سيتم عبر ست طائرات نقل يونانية من طراز C-130 وعشر طائرات نقل كندية وخمس طائرات نقل من نيوزيلندا.

وسيتم تسليم (المدرعات) BMP-1 إلى ميناء ألكسندروبوليس على متن سفن نقل يونانية وحليفة.

وتخفي الحكومة اليونانية الأسلحة والكميات التي أرسلتها أو تخطط لإرسالها إلى أوكرانيا.

وفي 27 فبراير، أرسلت اليونان 40 طنا من المعدات "الدفاعية" عبر بولندا إلى أوكرانيا على متن طائرتين من طراز S-130. بعد ذلك، صرحت الحكومة اليونانية عدة مرات بأنها لا تخطط لإرسال دفعات جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا حتى لا تضعف دفاعاتها.

علم اليونانيون عن إرسال شحنات أسلحة جديدة من سياسيين أجانب، مثل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والمستشار الألماني أولاف شولتس. بعد ذلك، أقر وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس بتزويدها بأسلحة جديدة.

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