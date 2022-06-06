خطر الاستيطان يهدد اكثر من 600 دونم غرب الخليل

العالم - فلسطين

ونقلت وكالة "معا" عن جعافرة قوله: "تدعي سلطات الاحتلال، بان أمر الاستيلاء جاء بناء على أمر مصادرة وإخلاء للاراضي صدر في العام 1982، لكننا وبعد مراجعة كل السجلات لم نجد هذا الأمر اطلاقاً، وهذه هي اول مرة يتم فيها وضع الاخطارات في الاراضي، وليس كما تدعي سلطات الاحتلال".

وأكد بأن اصحاب الأراضي المنوي الاستيلاء عليها من قبل سلطات الاحتلال، يمتلكون كل الاوراق الرسمية التي تثبت مليكتهم لها وهم: أحمد نعمان الفطافطة، وسلامة حميدان المرقطن، ومحمد أحمد المرقطن، ومحمود حسين الفطافطة، وأحمد موسى نعمان الفطافطة، وشحدة حسن الفطافطة، ورضوان حسن طه الفطافطة، وحميدان ذيب الفطافطة.

وأشار الى أصحاب الأراضي شرعوا خلال الخمس سنوات الماضية بعمليات استصلاح وتأهيل لأراضيهم وزراعتها بأشجار الزيتون واللوزيات ومحاصيل شتوية وصيفية.

وأضاف:" يبدو بأن هذا الأمر لم يرق للمستوطنين، حيث قامت سلطات الاحتلال بإصدار أمر الاستيلاء".