توافد كبير على مراكز التسوية في دير الزور وحلب والرقة

العالم - سوريا

ففي دير الزور استقبل مركز صالة العامل بالمدينة عدداً من الراغبين بتسوية أوضاعهم قادمين من ريف المحافظة بهدف العودة إلى جادة الصواب وبدء حياة طبيعية.

ولفت مراسل سانا في دير الزور إلى أن اللجان المعنية بالتسوية في تعاون مستمر ووثيق مع الوجهاء وشيوخ العشائر والجهات المختصة لضمان انضمام جميع المشمولين بها تمهيداً لإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية في المجتمع وبين رفاقهم العسكريين.

وفي السياق ذاته تستمر اللجان المعنية باستقبال المطلوبين في مركز صالة الأسد الرياضية بمدينة حلب حيث أكد عدد من الذين سووا أوضاعهم لمراسل سانا أن افتتاح المركز في مدينة حلب سهل عليهم الانضمام إلى التسوية داعين جميع المشمولين بها إلى المسارعة والانضمام إليها والعودة إلى الحياة الطبيعية.

ومن ريف الرقة ذكر مراسل سانا أن عدداً من المطلوبين وصلوا اليوم إلى مركزي السبخة ودبسي عفنان وسووا أوضاعهم ضمن إجراءات ميسرة وسهلة.

وعبر عدد منهم في تصريحات للمراسل عن ارتياحهم لعودتهم إلى طريق الصواب تمهيداً لبدء صفحة جديدة بين ذويهم وفي صفوف الجيش بعد انقضاء المهلة الممنوحة لهم من قبل لجنة التسوية.