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مدير مطار صنعاء الدولي: قوى العدوان تتحكم بمزاجية في مواعيد الرحلات

مدير مطار صنعاء الدولي: قوى العدوان تتحكم بمزاجية في مواعيد الرحلات
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد مدير مطار صنعاء الدولي "خالد الشايف"، أن قوى العدوان تتحكم بمزاجية بمواعيد الرحلات من وإلى مطار صنعاء والإعلان عنها.

العالم - اليمن

وأوضح الشايف لقناة المسيرة اليمنية، أن لدى إدارة مطار صنعاء الاستعداد الكامل لجدولة الرحلات لكن التحالف هو المتحكم في منح التصاريح لها.

وأشار إلى أن تحالف العدوان ليس جادا في تنظيم الرحلات إلى مطار صنعاء.

وقال: "إلى الآن نفذت 6 رحلات إلى الأردن ورحلة واحدة إلى القاهرة من أصل 25 رحلة من المفترض أن تنفذ ضمن مرحلتي الهدنة".

وأضاف: "نخشى أن يكون تحالف العدوان يعتمد نفس السلوك في المرحلة الأولى من الهدنة في المماطلة بتنفيذ الرحلات".

ولفت إلى أن الأمم المتحدة لم تضغط على تحالف العدوان بالشكل المطلوب لتنفيذ الرحلات التي تضمنتها الهدنة.

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