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الاحتلال يقدم لوائح اتهام ضد منفذي عملية "إلعاد"

الاحتلال يقدم لوائح اتهام ضد منفذي عملية
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

قدم الادعاء العام "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشابين أسعد الرفاعي، وصبحي شقيرات "صبيحات" من سكان قرية رمانة في جنين، والمتهمين بتنفيذ عملية "إلعاد " قبل نحو شهر والتي أدت لمقتل 3 مستوطنين

العالم - فلسطين

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإنه وجهت للشابين ضمن لائحة الاتهام، 3 تهم تتعلق بالقتل العمد، و5 أخرى تتعلق بالشروع في القتل.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "الرفاعي وصبيحات متهمان بتنفيذ الهجوم في مستوطنة إلعاد، قرب تل أبيب، في 5 أيار/ مايو الماضي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مستوطنين وجرح أربعة آخرين".

وأشارت الصحيفة إلى أن اللائحة تضمنت قائمة طويلة من الاتهامات، منها "ثلاثة بالتآمر لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، وخمسة اتهامات بالشروع في القتل، وثلاثة اتهامات أخرى بالاعتداء المشدد، وتهمتان بالاعتداء المشدد والدخول غير المشروع إلى إسرائيل".

يشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسيرين، بعد عمليات بحث وتفتيش واسعة النطاق استمرت أربعة أيام.

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الاحتلال يقدم لوائح اتهام ضد منفذي عملية "إلعاد"