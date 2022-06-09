رئيس الوزراء الباكستاني: ندعم برنامج ايران النووي السلمي

العالم- ايران

ورحب شريف اليوم الخميس خلال استقباله سفير ايران لدى اسلام اباد محمد علي حسيني بتبادل وجهات النظر بين طهران واسلام اباد حيال الاوضاع التی تعیشها افغانستان ودعا المجتمع الدولى الى الاهتمام بظروف الشعب الافغاني المأساوية والمشاركة في معالجة الازمة الانسانية والاقتصادية التی یعانی منها.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر رئيس الوزراء الباكستاني في اسلام اباد حول المستجدات المتعلقة بالمفاوضات النووية والعقبات التي تضعها الولايات المتحدة الامريكية واوروبا في مسار التوصل الى الاتفاق.