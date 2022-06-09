الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
١٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء الباكستاني: ندعم برنامج ايران النووي السلمي

رئيس الوزراء الباكستاني: ندعم برنامج ايران النووي السلمي
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على اهمية علاقات بلاده مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وضرورة ترسيخ التعاون الثنائي بین البلچین في مختلف المجالات واضاف ان اسلام اباد تدعم برنامج ايران النووي السلمي.

العالم- ايران

ورحب شريف اليوم الخميس خلال استقباله سفير ايران لدى اسلام اباد محمد علي حسيني بتبادل وجهات النظر بين طهران واسلام اباد حيال الاوضاع التی تعیشها افغانستان ودعا المجتمع الدولى الى الاهتمام بظروف الشعب الافغاني المأساوية والمشاركة في معالجة الازمة الانسانية والاقتصادية التی یعانی منها.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر رئيس الوزراء الباكستاني في اسلام اباد حول المستجدات المتعلقة بالمفاوضات النووية والعقبات التي تضعها الولايات المتحدة الامريكية واوروبا في مسار التوصل الى الاتفاق.

روابط ذات صلة

باكستان تشكر ايران على مساعدتها في اطفاء حريق غابات بلوشستان

وزيرة الخارجية الألمانية تقطع زيارتها إلى باكستان بشكل مفاجئ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أطعمة لذيذة المذاق يمنحنا تناولها آخر المساء نوما هنيئا

اليمن..إصابة 4 أطفال بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان بصعدة

الجيش المغربي يتسلم أنظمة دفاعية مضادة للطائرات والصورايخ‬ من فرنسا

مصر: التضخم السنوي يقفز إلى 15.3 في المئة خلال أيار/مايو

رئيس الوزراء الباكستاني: ندعم برنامج ايران النووي السلمي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 09-06-2022