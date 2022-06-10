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برلماني ايراني:

قرار الوكالة الدولية للطاقة النووية يسرع من خروج ایران من معاهدة NPT

قرار الوكالة الدولية للطاقة النووية يسرع من خروج ایران من معاهدة NPT
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

رأى عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الايراني، حسین جلالی، قرار الوكالة الدولية للطاقة النووية ضد ايران بأنه يسرع من خروج ایران من معاهدة NPT مشيرا الى القرار الذي اصدره مجلس الحكام ضد ايران مؤخرا.

العالم - ايران

ونقلت وكالة فارس عن جلالي قوله : "قرار مجلس الحكام ضد الشعب الايراني مؤكدا وقوف اللوبي الصهيوني وراء مثل هذه القرارات كي يعرقل كل المعادلات التي تنتهي لصالح ايران".

واضاف يقول: ان الاميركيين والاوروبيين رغم انهم يتشدقون باستقلاليتهم الا انه بات الان واضحا انهم وقعوا في فخ اللوبي الصهيوني واصبحوا في الحقيقة عبيدا للصهاينة ولايملكون من انفسهم اي راي سوى القبول بما يمليه عليهم اللوبي المذكور.

وشدد عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الايراني على ان اميركا واوروبا أبلغوا ايران مؤخرا بانها اذا كانت تريد اغلاق ملفها النووي، عليها ان تعترف بـ "اسرائيل"، في حين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض مثل هذا الاقتراح من الاساس ولاتريد الا القضاء عليها.

واستطرد قائلا: علينا ان نزيد من صمودنا وقوتنا طالما توجد هذه الغدة السرطانية في العالم ونعمل بالقضاء على الكيان الصهيوني بأسرع وقت ممكن الامر الذي سيتحقق قريبا.

واشار الى الانباء التي انتشرت مؤخرا بخصوص مصرع رئيس الموساد الصهيوني في العراق موضحا ان الرئيس الاسبق للموساد اكد بصراحة ان الكيان الصهيوني بات على اعتاب السقوط وهذا التصريح يعني بأن الكيان المذكور اصبح قريبا من السقوط المحتوم.

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